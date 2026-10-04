फिरोजाबाद: लापता बालक का शव खेत में मिलने से सनसनी, झटका मशीन से करंट लगने की आशंका

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। नारखी के गांव खगरई में लापता बालक का शव 12 घंटे बाद बाजरा के खेत में पड़ा मिला। गांव में हत्या करके बालक का शव खेत में फेंके जाने की सूचना से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस की शुरुआती जांच में झटका मशीन से करंट लगने से बालक की मृत्यु होने की बात सामने आई है।

गांव खगरई निवासी जयवीर सिंह का 12 वर्षीय बेटा पंकज शनिवार रात आठ बजे अचानक घर से गायब हो गया। काफी देर तक बच्चा वापस नहीं लौटा तो स्वजन से उसकी तलाश शुरू की। रातभर स्वजन पंकज की तलाश करते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चला। रविवार सुबह आठ बजे पंकज का शव बाजरा के खेत में ग्रामीण ने पड़ा देखा।

पुलिस और गांव वाले मौके पर पहुंचे सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। स्वजन ने हत्या करके शव को खेत में फेंकने जाने की बात कही। सूचना पर सीओ टूंडला अरुण कुमार चौरसिया पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की। पंकज का एक साथ करंट से झुलसा हुआ था।