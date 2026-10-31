UP: सीडीओ के आगे वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग पिता का छलका दर्द, 'बेटा बिल्डर, मर्सिडीज़ में घूमता है'

संवाद सूत्र, टूंडला। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी ने बन्ना स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने बुजुर्गों के साथ खाना खाया और उनका दुख दर्द बांटा। एक बुजुर्ग की व्यथा सुन उनकी आंखें भी नम हो गईं। सीडीओ शत्रोहन वैश्य और जिला समाज कल्याण अधिकारी राजमती दोपहर एक बजे वृद्धाश्रम पहुंचे। जहां बुजुर्गों को फल वितरित कर उनके साथ संवाद किया।

आगरा के सिकंदरा निवासी महेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि उनका बेटा बिल्डर है और वह मर्सिडीज कार में घूमता है। घरेलू कलह के कारण उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। अब वे यहीं संतुष्ट हैं और वापस घर नहीं जाना चाहते। निरीक्षण के दौरान बुजुर्ग संवासी मोहर सिंह ने एक सुंदर गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।