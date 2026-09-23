पांच दिन बंद रहेंगी बैंक, पूरे कर लें जरूरी काम; नोट कर लें ये तारीखें

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। बैंक कर्मचारियों के देशव्यापी हड़ताल के आह्वान से सितंबर के अंतिम सप्ताह में जिले में बैंक सेवाएं प्रभावित रहेंगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 28, 29, 30 सितंबर को तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पहले दो दिन 26 और 27 सितंबर को भी बैंकों अवकाश रहेगा।

इसके चलते कुल पांच दिनों तक बैंकिंग कार्य बाधित रहने से लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है। इससे पहले ही लोग आवश्यक कार्य पूरे कर लें। 28 से 30 तक बैंक हड़ताल, 26 को चौथा शनिवार व 27 को रविवार यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के जिला संयोजक अशोक माहेश्वरी का कहना है कि बैंकों में सप्ताह में पांच दिन काम और बिना भेदभाव वाली प्रोत्साहन योजना को जल्द लागू करने सहित पांच सूत्रीय बिंदुओं पर केंद्र सरकार से दो-तीन वर्षों से वार्ता चल रही है, लेकिन अब तक मांगें पूरी नहीं हो सकी हैं। अब तक सरकार ने बैंक प्रतिनिधियों के साथ किसी प्रकार की बैठक नहीं की है। इस कारण हड़ताल की पूरी तैयारी है।