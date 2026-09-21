28 सितंबर से प्रस्तावित बैंक हड़ताल पर केंद्र सख्त, वित्त मंत्रालय ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग; बैंकिंग सेवाएं चालू रखने पर मंथन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने 28 सितंबर से प्रस्तावित तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से पहले तैयारियों और आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा के लिए सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए) और अधिकारियों की बैठक बुलाई है।

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में हड़ताल के दौरान बैंकिंग कामकाज जारी रखने और ग्राहकों के लिए आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है।हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने किया है। यूएफबीयू बैंक कर्मचारी और अधिकारी यूनियनों का संयुक्त संगठन है।