फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से स्कूटी टकराने पर आगरा के रिफाइंड कारोबारी की मौत

संवाद सूत्र, मक्खनपुर (फिरोजाबाद)। तगादा करने के लिए आए आगरा के रिफाइंड कारोबारी की सोमवार सुबह 10 बजे सांती चौराहे के पास स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सिर में चोट लगने से कारोबारी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनकी पुत्रवधू आगरा में भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हैं। सूचना पर रोते-बिलखते स्वजन मोर्चरी पहुंचे।

आगरा के विजय नगर कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय बृजमोहन लाल गुप्ता का रिफाइंड का थोक व्यापार है। वह छत्ता बाजार में बृजमोहन लाल गुप्ता ट्रेडर्स के नाम से फर्म का संचालन करते थे। दीपावली पर उन्होंने फिरोजाबाद और शिकोहाबाद क्षेत्र के दुकानदारों को रिफाइंड की सप्लाई भेजी थी। बृजमोहन सोमवार सुबह नौ बजे स्कूटी से तगादा करने के लिए निकले थे।

शिकोहाबाद जाते समय सोमवार सुबह 10 बजे हाईवे पर सांती चौराहे के पास उनकी स्कूटी असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। सिर में गंभीर चोट लगने से बृजमोहन लाल गुप्ता की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने फिरोजाबाद में रह रहे रिश्तेदारों और स्वजन को हादसे की सूचना दी। पुलिस ने उन्हें सरकारी ट्रामा सेंटर भेजा, जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।