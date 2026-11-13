आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर टकराते चले गए तीन ट्रक, थम गए दौड़ती कारों के पहिए

संवाद सूत्र, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात एक बजे नगला खंगर क्षेत्र में माइलस्टोन 60.400 के पास तीन ट्रक आपस में टकरा गए। हादसे में एक ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आधा घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। दो ट्रक के चालक मौके से भाग गए। जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार रात लखनऊ से आगरा की ओर जा रहा एक ट्रक किसी तरह अनियंत्रित हो गया। इसके बाद पीछे से आ रहे एक-एक कर दो अन्य ट्रक उससे टकरा गए। हादसे में बीच वाले ट्रक का 24 वर्षीय चालक जगदीश निवासी जोधपुर थाना तिवारी राजस्थान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया।