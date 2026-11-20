जागरण संवाददाता, फतेहपुर। प्लाट, मकान, खेत आदि खरीदने में अभी क्रेता और विक्रेता के अलावा दो गवाह भी लगते हैं, लेकिन अब रजिस्ट्री आसान होने जा रही है। जल्द ही गवाहों की अनिवार्यता को खत्म करने की तैयारी है।

यह सुविधा लागू होने पर बस चुटकी बजाते ही जमीन व मकान का बैनामा क्रेता और विक्रेता के बीच हो जाएगा। घंटों की भागदौड़ बचेगी वहीं बस कुछ मिनटों में ही रजिस्ट्री हो जाएगी। इस व्यवस्था से खरीदारों का समय बचेगा।

वर्तमान में किसी भी संपत्ति की खरीद व बिक्री के लिए आनलाइन स्लाट बुक करना होता है, इसके बाद अपने निर्धारित समय पर क्रेता और विक्रेता को दो गवाहों के साथ रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचना पड़ता है। जैसे ही क्रेता और विक्रेता पहुंचते हैं, उनका सत्यापन आधार कार्ड आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन होता है।

इस दौरान गवाही के लिए पेश होने वाले दोनों गवाहों का भी आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट और आइरिश स्कैन कर लाइव फोटो के साथ सत्यापन कराना पड़ता है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। चूंकि अब सरकार जल्द ही गवाहों की अनिवार्यता खत्म करने जा रही है जिससे सिर्फ क्रेता और विक्रेता का आधार बायोमीट्रिक मिलान से बैनामा हो जाएगा। ऐसे में गवाहों का इंतजार और समय की बचत होगी।