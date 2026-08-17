कानुपर-प्रयागराज हाईवे पर बनी सर्विस लेन फतेहपुर में हुई जर्जर, बारिश के चलते हुआ जलभराव
कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बनी 37 सर्विस लेन जर्जर हो गई हैं और बारिश में जलभराव से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है।
HighLights
कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर 37 सर्विस लेन जर्जर।
बारिश में जलभराव, खागा बाईपास पर चार फीट पानी।
जल निकासी अभाव, गड्ढों से दुर्घटना का खतरा।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर आने-जाने के लिए बनाई गई सर्विस लेन अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। 90 किलोमीटर लंबे हाईवे में 37 सर्विस लेन का निर्माण कराया गया था, लेकिन देखरेख के अभाव में अधिकांश की हालत खराब हो चुकी है।
जगह-जगह गहरे गड्ढे होने के साथ वर्षा के दौरान पानी भर जाता है। खागा बाईपास की सर्विस लेन में तो करीब चार फीट तक पानी इकट्ठा होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से हर वर्ष वर्षा में यही स्थिति बनती है। राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक दिक्कत उठानी पड़ रही है।
जलभराव की समस्या से ग्रामीण परेशान
कानपुर-प्रयागराज हाईवे के औंग स्थित सर्विस लेन के पास बना नाला जाम होने व घास उग आने से जलभराव और चौडगरा फ्लाइ ओवरब्रिज के नीचे जाने वाली सर्विस लेन में नाला चोक होने से जलभराव की समस्या होती है। इसके अलावा लोधीगंज, थरियांव, भिटौरा बाईपास में बनी सर्विस लेन पूरी तरह से जर्जर हो गयी है।
90 किलोमीटर के दायरे में हाईवे किनारे 37 सर्विस लेन का निर्माण कराया गया था, ताकि स्थानीय लोग इन सर्विस लेन से बाजार तक का आवागमन सुरक्षित कर सके, लेकिन वर्तमान में कई जगह सड़क जर्जर होने के साथ जलभराव की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं।
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वर्षा होते ही सर्विस लेन पर पानी जमा हो जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देते और वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ जाता है।
प्रत्येक सर्विस लेन की सतह टूट चुकी है। गिट्टी उखड़ने और गहरे व बड़े गड्ढे बनने से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है।- पवन त्रिवेदी
खागा बाईपास में वर्षा के बाद सर्विस लेन पर करीब चार फीट तक पानी जमा हो जाने से वाहनों के आवागमन नहीं हो पाता है।- नवीन दीक्षित
आसपास के गांवों के लोगों को मुख्य मार्ग तक पहुंचने में परेशानी होती है। बहुत से साइकिल सवार गिर कर चोट का शिकार हो जाते है। - पुष्पेंद्र यादव
जलभराव कई घंटे तक बना रहता है, जिससे दुकानदारों और राहगीरों का कारोबार व आवागमन प्रभावित हो जाने से लोग परेशान हैं। - गोलू
सर्विस लेन में तैयार गड्ढे को जल्द ही भराई कराई जाएगी। जिससे ग्रामीणों को बाजार आने-जाने में दिक्कत नहीं हाेगी। वर्षा के जल भराव के निकासी का जल्द इंतजाम किया जाएगा।- पंकज यादव, प्रबंधक एनएचएआई कानपुर