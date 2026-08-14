फतेहपुर में भरभराकर गिरी बरामदे की कच्ची छत, महिला की दबकर मौत

संवाद सूत्र, फतेहपुर। जहानाबाद थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव में बरामदे की कच्ची छत ढहने से झाड़ू लगा रही 55 वर्षीय महिला विषमा देवी मलबे में दब गईं। छत गिरने की आवाज सुनकर स्वजन व पड़ोसी दौड़कर पहुंचे और मलबा हटाकर महिला को बाहर निकला। इसके बाद गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले गए। जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

चिल्ली गांव निवासी राम बहादुर उत्तम के मकान के बगल में भतीजे विनोद कुमार का मकान बंद पड़ा है। मकान से जुड़ा एक बरामदा, उस बरामदे में वह मवेशी (बकरियां) बांधते हैं। शुक्रवार की सुबह तेज वर्षा बंद होने के बाद उनकी 55 वर्षीय पत्नी विषमा देवी बरामदे में झाड़ू लगाकर सफाई कर रही थीं।

इस दौरान करीब सात बजे बरामदे की कच्ची छत मिट्टी और धन्नी सहित नीचे गिरी। छत के मलबे में महिला मलबे में दब गई। छत गिरने से हुई आवाज सुनकर स्वजन व पड़ोसी दौड़कर पहुंचे। मलबा हटाकर महिला को आधे घंटे में बाहर निकला लिया।

हालत गंभीर होने के कारण इलाज के लिए कस्बा जहानाबाद के एक निजी अस्पताल ले लाए। यहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि महिला की मौत हुई है। घटना की सूचना पर जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। परिवार से मिलकर उन्हें आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया।

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