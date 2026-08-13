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    फतेहपुर में दुकान से सामान लेकर लौट रहीं दो महिलाओं के ऊपर गिरी दीवार, एक की मौत

    By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:21 PM (IST)

    फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक कच्ची दीवार गिरने से दो बुजुर्ग महिलाएं मलबे में दब गईं। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. खागा में कच्ची दीवार गिरने से हादसा।

    2. एक बुजुर्ग महिला मैकी देवी की मौत।

    3. दूसरी महिला रामसखी गंभीर रूप से घायल।

    संवाद सहयोगी, फतेहपुर। खागा कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर मजरे कूरा गांव में गुरुवार सुबह सात बजे कच्ची दीवार गिरने से मलबे के नीचे दो वरिष्ठ महिलाएं दब गईं। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर कड़ी मशक्कत के बाद नीचे दबीं बुजुर्ग महिलाओं को बाहर निकाला।

    सीएचसी में चिकित्सीय टीम ने एक वरिष्ठ महिला को मृत घोषित कर दिया। जबकि दूसरी घायल बुजुर्ग महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

    कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर गांव निवासी स्व. मैकू की 65 वर्षीय पत्नी मैकी देवी सुबह सात बजे पड़ोस में रहने वालीं 60 वर्षीय रामसखी के साथ घर के नजदीक खुली दुकान से सामान खरीद कर लौट रही थीं।

    रास्ते पर एक पुराने घर की दीवार, दोनों महिलाओं के ऊपर गिर गई। जिसके मलबे में दबकर दोनों बुजुर्ग महिलाएं गंभीर घायल हो गईं। आसपास के ग्रामीणों ने मलबा हटाकर दोनों बुजुर्ग महिलाओं को बाहर निकाला।

    सीएचसी में चिकित्सीय टीम ने मैकी देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं रामसखी के सिर व पैर में गंभीर चोट होने की वजह से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया है। दिवंगत के पुत्र सोनू ने बताया कि उक्त मकान के गृहस्वामी गांव में ही दूसरे मुहल्ले में रहने लगे हैं। हादसे के बारे में तहसील प्रशासन के अधिकारियों को सूचित किया गया है।

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