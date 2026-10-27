फतेहपुर के गुनीर में लाखों के अवैध पटाखे जब्त, आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, चौडगरा। दीपावली पर्व के मद्देनजर बिना लाइसेंस के घर पर पटाखा डंप करने की सूचना पाकर पुलिस ने गुनीर गांव स्थित एक घर में छापा मार कर विभिन्न ब्रांडों के साढ़े तीन क्विंटल पटाखा बरामद किया। पुलिस ने आरोपित पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बिंदकी सर्किल में अवैध पटाखा पकड़े जाने की यह चौथी कार्रवाई है।

कल्यानपुर थाने के गुनीर गांव निवासी शुभम सिंह चौहान के यहां बिना लाइसेंस के अवैध रूप से पटाखे डंप होने की जानकारी पुलिस को मिली। यह पटाखे दीपावली पर बिक्री के लिए लाए गए थे। पुलिस ने इसके घर के पास स्थित गोदाम में छापा मारा तो आरोपित घर से पटाखों को निकाल कर कहीं अन्यत्र छिपाने के लिए लेकर जा रहा था।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बोरियां व गत्तों में भरे पटाखों को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि बिना लाइसेंस के पटाखे अवैध रूप से डंप किए गए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3.50 क्विंटल पटाखे पकड़े हैं। इनको कब्जे में लिया गया है। आरोपित पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।