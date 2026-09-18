फतेहपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व मंत्री जनसेवक और उनकी पत्नी को दी श्रद्धांजलि

संवाद सहयोगी, बिंदकी(फतेपहुर)। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने संदीपनि इंटर कालेज अदमापुर में पूर्व मंत्री स्व. अमरजीत सिंह व उनकी पत्नी स्व.प्रमिला सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस मौेके पर उन्होंने पूर्व मंत्री के परिवार के साथ एक घंटे का समय बिताने के साथ ही पूर्व मंत्री के साथ मेल मुलाकातों की यादों को ताजा किया। वह पूर्व मंत्री की पत्नी के निधन के बाद आयोजित त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने के गांव पहुंचे थे।



पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उनकी पत्नी सविता कोविन्द, पुत्री स्वाती कोविन्द शाम 4.50 बजे संदीपनि इंटर कालेज पहुंचे थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डीएम निधि गुप्ता वत्स व एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने गुलदस्ता भेंटकर कर अगवानी की। पुलिस ने उन्हें गार्ड आफ आनर दिया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति ने स्वर्गीय अमरजीत सिंह जनसेवक व उनकी दिवंगत पत्नी प्रमिला सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रभारी मंत्री अजीत पाल, बिंदकी विधायक जय कुमार सिंह जैकी, जहानाबाद विधायक राजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव, पूर्व विधायक करण सिंह पटेल, राजेश शुक्ला, देवेंद्र सिंह गौतम, दीपक पटेल, सुरेंद्र सिंह यादव, डा. राजेश गुप्ता सहित अन्य लोगों से मुलाकात की।

पूर्व मंत्री के परिवार में पुत्र आशीष सिंह, अमित सिंह, विभा सिंह, चारु सिंह, अभिषेक सिंह, कृष्णा सिंह, ऋषभ, रवींद्र सिंह, विक्रम सिंह, विजय सिंह चौहान, अर्जुन सिंह से मुलाकात की। परिवार से बातचीत के दौरान कई पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह जनसेवक के साथ के कई संस्मरण भी परिवार को सुनाए।