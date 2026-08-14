फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर दो ट्रकों की सीधी भिड़ंत, चालक और खलासी की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर लखनऊ बाईपास में ट्रकों की सीधी भिड़ंत में खलासी की मौत हो गई जबकि चालक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल से एलएलआर हॉस्पिटल कानपुर रेफर किया गया जहां चालक ने भी इलाज दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस ने हादसे की सूचना जरिए मोबाइल दिवगतों के स्वजन को दे दी है। हादसे में क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने क्रेन के जरिए किनारे कराया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के परौली थाने के परौली निवासी ट्रक चालक शोभाराम मीणा गाड़ी में गुजरात से पुराने टायर लादकर वाराणसी जा रहा था। जिनके साथ खलासी सावरलाल भी सवार था। गुरुवार को सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास के समीप पहुंचे तो सामने से आ रहे ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई।