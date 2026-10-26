फतेहपुर से चित्रकूट मेले के लिए 35 और दिल्ली के लिए चलेंगी 10 रोडवेज बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। दीपावली पर्व पर चित्रकूट धाम में मेला का आयोजन होता है। मेला में दूर-दूर से श्रद्धालु धाम के लिए और दिल्ली रूट पर विशेष बस संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। चित्रकूट मेले के लिए सात नवंबर को सुबह दस बजे से 35 बसें चलाई जाएंगी।

वहीं, दिल्ली रूट पर एक नवंबर को सुबह आठ बजे से दस बसों का संचालन शुरू होगा। विभाग ने पर्व के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। चित्रकूट में दीपावली पर्व पर लगने वाले मेले में जिले के खागा, बिंदकी और सदर तहसील से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार्मिक आस्था के चलते लोग परिवार और समूहों के साथ दर्शन-पूजन के लिए जाते हैं। ऐसे में सामान्य बस सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने की संभावना रहती है।

इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने मेले के लिए 35 बसें लगाने का निर्णय लिया है। जिससे श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेगी। उधर, दिल्ली में नौकरी और मजदूरी करने वाले जिले के तमाम लोग दीपावली पर परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौटते हैं।