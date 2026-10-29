करवाचौथ पर फतेहपुर एसपी अभिमन्यु मांगलिक का तोहफा, 400 महिला पुलिसकर्मियों को दी छुट्टी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। ड्यूटी की आपाधापी में पति-पत्नी के प्यार के करवा चौथ की खुशियां फीकी न हो इसके लिए एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने महिला पुलिस कर्मियों को विशेष अवकाश का तोहफा दिया है।

आरक्षी से लेकर सीओ, इंस्पेक्टर व उपनिरीक्षक पुलिस कर्मियों में इस अवकाश को लेकर खुशी का माहौल है।

जिले में एक पहली बार ऐसा हुआ कि करवा चौथ में निर्जल व्रत रखने वाली 400 महिला पुलिस कर्मियों को यह विशेष अवकाश मिला है। छुट्टी मिलते ही महिला पुलिस कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह बाजार में श्रृंगार की सामग्री चूड़ी, कंगन, साड़ी, लहंगा चुनरी व पूजा का सामान खरीदने को जुट गई हैं।

बता दें कि जिले के सदर कोतवाली, बिंदकी, खागा, मलवां, हुसेनगंज, थरियांव, ललौली, गाजीपुर, औंग, जहानाबाद, कल्यानपुर, चांदपुर, जाफरगंज, हथगाम, सुल्तानपुर घोष समेत 23 पुलिस थाने व 46 पुलिस चौकियों में कार्यरत विवाहित महिला पुलिस कर्मियों को त्योहार के दिन एक दिन की विशेष राहत दी गई है।

उपनिरीक्षक प्रीती सिंह ने बताया कि इस पहल से उन्हें काफी राहत मिली है क्योंकि अभी तक निर्जल व्रत के साथ ड्यूटी भी करनी पड़ती थी लेकिन अब व्रत रखकर पूजा रखकर त्योहार मनाएंगी। महिला पुलिस कर्मियों को अवकाश देकर एसपी ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सभी थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और छुट्टी में रहने वाली विवाहित महिला पुलिस कर्मियों की सूची तैयार करने को कहा है