फतेहपुर की रामलीला में प्रभु ने प्रेम में खाए माता शबरी के जूठे बेर, शिला से सुंदरी नारी बनीं अहिल्या

संवाद सूत्र, हथगाम/किशुनपुर। हथगाम कस्बा के अयोध्या बजार रामलीला मैदान में हो रहे ऐतिहासिक रामलीला महोत्सव में दर्शकों को शुक्रवार रात भक्त और भगवान के बीच अटूट संंबंध का सटीक उदाहरण देखने को मिला। लीला मंचन में मंडलाधीश कृपाशंकर तिवारी के निर्देशन में कलाकारों ने दिखाया कि जब प्रभु राम, रावण की बहन सूर्पणखा का विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं तो वह क्रोधित हो उठती है।

लक्ष्मण उसकी नाक काट कर जीवन दान देते हैं। पंचवटी में भगवान राम व लक्ष्मण से अपनी बहन का बदला लेने के लिए खर व दूषण सेना समेत परास्त हो जाते हैं। तब सूर्पणखा अपने भाई रावण को संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए मदद मांगती है। रावण, छल से माता सीता का हरण कर लेता है।