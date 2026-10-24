फतेहपुर में बीमार पत्नी की तीमारदारी के बहाने आया युवक, साली को बहला-फुसलाकर भगा ले गया

संवाद सहयोगी, फतेहपुर। हथगाम थाने के एक गांव में रहने वाली युवती को बहनोई अगवा कर ले गया। अपह्रत की मां ने पुलिस को बताया कि दामाद, अक्सर ससुराल में उनकी बड़ी बेटी जो कि बीमार रहती है उसे देखने आता था। सास ने अपने दामाद के विरुद्ध बेटी को अगवा कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है।

हथगाम थाने के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में बड़ी पुत्री की शादी हुसेनगंज थाने के गौरा चूड़ियारा गांव निवासी मोहित उर्फ मोनू के साथ की थी। बताया कि बेटी, ससुराल में बीमार रहती थी। जिसकी देखभाल व उपचार के लिए उन्होंने तीन माह पूर्व उसे मायके बुला लिया। बीमार बेटी को देखने के लिए उसका पति अक्सर ससुराल आया करता था। महिला ने बताया कि 19 सितंबर को दामाद घर पर रुका था।

रात में वह 20 वर्षीय छोटी बेटी को झांसा देकर अगवा कर ले गया। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया कि आरोपित दामाद, अपनी पत्नी के आभूषण व 20 हजार रुपये नकदी भी घर से उठा ले गया है।