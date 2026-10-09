कानपुर से सटे शहर में सुगम यातायात के लिए नया ट्रैफिक प्लान, 24 जगहों पर बनेंगे टेंपो-टैक्सी स्टैंड

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर दैनिक जागरण पिछले तीन दिनों से समाचारीय अभियान चला रहा है। देर से ही सही प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद शुरू की है।

कचहरी मार्ग को वन-वे कर दिया गया है, यह प्रयोग सफल होने पर अन्य व्यस्त सड़कों को वन-वे के रुप में निर्धारित किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या है टैंपो-टैक्सी के अड्डे न होने की है, डीएम ने पुलिस, राजस्व व नगर पालिका की संयुक्त टीम बनाई है, जो शहर क्षेत्र में 24 स्थानों में टैंपो-टैक्सी स्टैंड बनाने को जमीन चिन्हित करेगी। यह ट्रैफिक प्लान दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी माह से नया ट्रैफिक प्लान लागू करने की तैयारी की गयी है।

छह साल पहले शहर का ट्रैफिक प्लान बनाने की पहल शुरू हुई थी, लेकिन अफसर बदले तो फाइल भी ठंडे बस्ते में चली गयी। अब डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने शहर में सुगम यातायात के लिए नया ट्रैफिक प्लान बनाकर शहर को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था देने की पहल शुरू की है।

मुख्य बात यह है कि शहर में यूं तो शहर में ई-रिक्शा बहुतायात संख्या में है, जो बदहाल ट्रैफिक के लिए मुख्य जिम्मेदार है। प्रशासन ने जो प्लान बनाया है उसमें किसी ई-रिक्शा का संचालन बंद नहीं होगा बल्कि हर ई-रिक्शा के लिए रूट का निर्धारण होगा। इन्हें अपने रूट के लिए एक अलग रंग अलॉट किया जाएगा।

उस रंग के ई-रिक्शा अपने निर्धारित रूट पर ही दौड़ेंगे। इस व्यवस्था से कोई ई-रिक्शा बंद नहीं होगा लेकिन यह मनमानी खत्म हो जाएगी कि कोई भी ई-रिक्शा किसी भी जगह की सवारी नहीं उठाएगा। यात्रा के लिए अलग-अलग रूट पर अलग-अलग ई-रिक्शा से जाना पड़ेगा। वहीं ई-रिक्शा व टेंपो-टैक्सी फुटपाथ पर खड़े न हो इसके लिए प्रशासन नगर पालिका के सहयोग से 24 स्थलों पर वाहन स्टैंड भी बनायेगा। निजी बस स्टैंड व टेंपो टैक्सी स्टैंड को समझें शहर में हथगाम, छिवलहा, जोनिहा जहानाबाद, बिंदकी, गाजीपुर-असोथर आदि क्षेत्रों के लिए निजी बसें भी चलती हैं, इनके स्टैंड को भी यथा संभव शहर के बाहरी हिस्सों में स्थापित कराया जाएगा, जबकि टेंपो-टैक्सी स्टैंड को शहर के अंदर सरकारी जमीनों पर स्थापित कराया जाएगा।

निजी बस स्टैंड तक सवारियां ई-रिक्शा व टैंपो-टैक्सी से पहुंचेंगे। इस व्यवस्था पर ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी परिवर्तन होगा और आम शहरियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। प्लान लागू करने से पहले होगा मंथन -प्रशासन जो प्लान तैयार कर रहा है, इसे यूं ही लागू नहीं किया जाएगा। बल्कि पहले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में आम शहरियों से इस पर बातचीत होगी और सबकी राय लेते हुए प्लान को लागू किया जाएगा। ताकि शहरियों को अधिक से अधिक सुविधा का लाभ पहुंचाया जा सके।