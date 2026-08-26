रक्षाबंधन पर बहनों को 3 दिन मिलेगी मुफ्त बस यात्रा, फतेहपुर से कानपुर-प्रयागराज और बांदा रूट पर चलेंगी अतिरिक्त बसें

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त दिन शुक्रवार को बनाया जाएगा। पर्व पर बहनों को भाइयों के घर पहुंचाने के लिए रोडवेज विभाग ने बसों के संचालन की तैयारी पूरी कर ली है। 27 अगस्त की सुबह छह बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक मुफ्त बस यात्रा का लाभ दिया जाएगा।

रोडवेज बस स्टैंड से संचालित ग्रामीण रूटों समेत कुल 148 रोडवेज बसों के संचालन के साथ 20 बसें अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। कानपुर-प्रयागराज और बांदा रूट पर यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों को लगाया गया है। पर्व के दौरान बस अड्डों पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

इसे देखते हुए जरूरत के अनुसार बसों के फेरे बढ़ाने की भी व्यवस्था विभाग ने की है। डिपो में भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी से बचाने के लिए छह अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।