फतेहपुर ब्लास्ट: सिलिंडर फटने से नहीं हुआ धमाका, जांच टीम ने पटाखा विस्फोट की जताई आशंका

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कस्बे में सुरेश गुप्ता के घर पर हुए विस्फोट पर प्रशासन रसोई गैस सिलिंडर फटने की बात मान रहा हो, लेकिन प्रयागराज से आए भारत गैस के अधिकारियों को रसोई गैस सिलिंडर फटने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। घर पर तीन सिलिंडर सुरक्षित रखे मिले हैं। इसमें एक में गैस भरी थी, और दो खाली हैं। घर पर चार रसोई गैस सिलिंडर होने की बात कही जा रही है।

गैस अधिकारियों को आशंका है कि एक सिलिंडर मलबे में दबा हो सकता है। उधर एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि दूसरी मंजिल के कमरे में भी रसोईघर है, जहां पर चूल्हा रेग्यूलेटर मिला है, सिलिंडर अब तक नहीं मिला है। किचन के पास ही सोलर पैनल की बैटरियां रखीं थीं।

सिलिंडर व बैटरी के विस्फोट से हादसा हो सकता है। एक साल पहले तक गृह स्वामी पटाखा बेंचने का काम करते थे, वर्तमान में यह काम बंद कर चुके हैं। हो सकता है कि छुटपुट फुलझड़ी-पटाखा बैगरह रखा रहा हो जो विस्फोट में सहायक बन गया। अभी तक पटाखा से विस्फोट की बात सामने नहीं आई है।

प्रयागराज से भारत गैस के प्लांट मैनेजर वेद प्रकाश वर्मा व सेल्स आफीसर पवन भारतीय टीम के साथ मंगलवार की सुबह 10 बजे घटना स्थल पहुंचे। एक घंटे तक पूरे मलबे के ढेर में सिलिंडर फटने के सबूत तलाशने में लगे रहे।

काफी देर बाद रसोई गैस चूल्हा मिला। इसकी रबड़ व रेगुलेटर इंडेन गैस की थी। बताते हैं कि सुरेश गुप्ता के घर पर दो डीबीसी कनेक्शन थे। इसमें एक कनेक्शन पर केवाईसी न होने के कारण गैस ही नहीं निर्गत की जा रही है। एक कनेक्शन चालू बताया जा रहा है।

जांच के बाद टीम के सेल्स आफीसर ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि सिलिंडर फटने से यह हादसा हुआ है। घर में तीन सिलिंडर रखे मिले हैं, इसमें एक भरा हुआ है। रसोई घर पर सिलिंडर से विस्फोट हुआ होता तो अलग-बगल की दीवारें टूट जाती।