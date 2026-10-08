कभी पांच सीटों पर दबदबा… अब खोई जमीन, BSP से सियासी आगाज करने वाले नेताओं ने भी मोड़ा मुंह, जानें कहां?

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। दो आबा की सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाली बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अब अपने पुराने जनाधार को वापस पाने की चुनौती से जूझ रही है। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में जिले की छह विधानसभा सीटों में से पांच खागा, किशुनपुर, हसवा, जहानाबाद और बिंदकी पर बसपा ने जीत दर्ज की थी।

इसके बाद भी बसपा का प्रभाव बना रहा, लेकिन पांच सीटों वाला प्रदर्शन दोहराया नहीं जा सका। कभी सियासत की क्षत्रप रही बसपा से राजनीति की शुरुआत कर विधायक बने अयोध्या पाल, आदित्य पांडेय, राजेंद्र पटेल पाला बदलकर इस समय भाजपा में है।

तेजी से बदली तस्वीर वर्ष 2002 में बसपा ने खागा, हसवा और फतेहपुर सीट पर जीत दर्ज की। 2007 में किशुनपुर, हसवा, जहानाबाद और बिंदकी में पार्टी प्रत्याशी विजयी हुए। वर्ष 2012 में भी बसपा ने तीन सीटों हुसेनगंज, अयाहशाह और बिंदकी पर कब्जा किया। इसके बाद तस्वीर तेजी से बदली।

2017 और 2022 में भी पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी, इसके साथ ही पार्टी का आधार मत इतना खिसक गया कि पार्टी अब अपनी जमीन की तलाश करनी पड़ रही है। वर्ष 2022 के चुनाव में जिले की मौजूदा छह विधानसभा सीटों पर बसपा के प्रत्याशी मैदान में थे।

छह सीटों पर पार्टी को कुल 1,48,095 वोट मिले, जो इन सीटों पर पड़े कुल करीब 11.33 लाख वोटों का लगभग 13.1 प्रतिशत है। हालांकि, किसी सीट पर पार्टी जीत के करीब नहीं पहुंच सकी। जहानाबाद में 20.8 प्रतिशत मत मिलने के कारण बसपा प्रत्याशी की जमानत बच गई, जबकि शेष पांच सीटों पर प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके। बसपा के लिए चुनौती केवल सीट जीतने की नहीं, बल्कि पुराने सामाजिक और चुनावी आधार को फिर से सक्रिय करने की भी है।