सीमांचल एक्सप्रेस में स्लीपर कोच की इमरजेंसी खिड़की से गिरा 9 महीने का मासूम, पुलिस ने शुरू की तलाश

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। आनंदविहार से बिहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस के कोच की इमजरेंसी खिड़की से शुक्रवार देर शाम आठ बजे के करीब एक नौ माह का मासूम बच्चा थरियांव थाने के फैजुल्लापुर स्टेशन के समीप गिर गया।

ट्रेन प्रयागराज पहुंची तो बच्चा गुम होने पर दंपती ने प्रयागराज जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस रेलवे ट्रैक पर बच्चे को ढूंढने में जुटी हुई है। उधर कुछ लोगों के बीच बच्चा चोरी होने की भी चर्चा रही। हालांकि पुलिस इससे इनकार करती रही।

दिल्ली के पालमगांव के सितापुरी में रहने वाले मोहन कुमार अपनी पत्नी काजल व नौ माह के बच्चे के साथ आनंदविहार दिल्ली से सीमांचल एक्सप्रेस के एस-1 के सीट नंबर 61 में सवार होकर बिहार जा रहे थे, जो बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं।