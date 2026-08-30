फर्रुखाबाद में महाराष्ट्र से लखनऊ जा रही महिला की मौत, मुंबई-लखनऊ एक्सप्रेस में बिगड़ी थी तबियत

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। भाई और पति के साथ महाराष्ट्र से लखनऊ जा रही महिला की मुंबई-लखनऊ एक्सप्रेस में तबीयत बिगड़ गई। फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की मदद से स्वजन ने महिला को ट्रेन से उतारा और डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल लेकर गए। वहां चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

जनपद बलरामपुर के थाना जरवा के कस्बा नेवलगढ़ निवासी 27 वर्षीय नीतू, पति नरेश व भाई हरिशंकर के साथ महाराष्ट्र से लखनऊ जा रही थी। वह मुंबई-लखनऊ एक्सप्रेस के कोच एस-3 में सीट संख्या 67 पर यात्रा कर रही थीं। कासगंज और फर्रुखाबाद के बीच सफर के दौरान नीतू की तबीयत बिगड़ गई। इससे वह बेहोश हो गई।