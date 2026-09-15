प्रधानमंत्री आवास योजना: तुरंत करा लें ये जरूरी काम, वरना खाते में नहीं आएगी दूसरी किस्त

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से भवन निर्माण के लिए किस्त मिलेगी। इसके लिए पात्रों को बैंक खाता से आधार सीडेड कराना होगा।

तभी उनके खातों में आवास निर्माण के लिए दूसरी किस्त जाएगी। जिले में 90 पात्रों का बैंक खाता से आधार सीडेड नहीं हैं। उन्हें खाता से आधार सीडेड कराने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में जिन परिवारों के पास जमीन है, लेकिन आवास बनवाने के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर है। ऐसे परिवारों को केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए तीन किस्तों में 2.50 लाख रुपये उपलब्ध कराती है।

इसके लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन करना होता है। पात्र होने पर आवेदक को पहली और दूसरी किस्त एक-एक लाख रुपये और तीसरी 50 हजार रुपये मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जनवरी से अभी तक आए आवेदनों के सत्यापन में 4514 आवेदक पात्र पाए गए।