1 से 31 दिसंबर तक चलेगा जनगणना 2027 का दूसरा फेज, जाति सहित पूछे जाएंगे 40 सवाल

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। जनगणना 2027 का दूसरा चरण एक से 31 दिसंबर तक चलेगा। इसको लेकर समय सारणी जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी ने दूसरे चरण की जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं समय सारणी के अनुसार पारदर्शिता के साथ किया जाना है।

यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्वों को भली भांति समझते हुए समय से आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लें। डीएम ने कार्मिकों के प्रशिक्षण, आवश्यक प्रपत्रों एवं सामग्री की उपलब्धता, क्षेत्रवार कार्ययोजना, डाटा संकलन अन्य व्यवस्थाएं समय से तैयार की जाए। 15 व 16 सितंबर को अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 अक्टूबर तक फील्ड ट्रेनर्स की नियुक्ति होगी।