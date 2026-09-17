1 से 31 दिसंबर तक चलेगा जनगणना 2027 का दूसरा फेज, जाति सहित पूछे जाएंगे 40 सवाल
फतेहगढ़ में जनगणना 2027 का दूसरा चरण 1 से 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसकी तैयारियों की जिलाधिकारी ने समीक्षा की।
HighLights
दिसंबर में फतेहगढ़ में जनगणना 2027 का दूसरा चरण शुरू होगा।
जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की, लापरवाही न बरतने के निर्देश।
कार्मिकों के प्रशिक्षण और प्रगणकों की नियुक्ति की समय सारणी जारी।
जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। जनगणना 2027 का दूसरा चरण एक से 31 दिसंबर तक चलेगा। इसको लेकर समय सारणी जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी ने दूसरे चरण की जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समय सारणी के अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं समय सारणी के अनुसार पारदर्शिता के साथ किया जाना है।
यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने दायित्वों को भली भांति समझते हुए समय से आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लें।
डीएम ने कार्मिकों के प्रशिक्षण, आवश्यक प्रपत्रों एवं सामग्री की उपलब्धता, क्षेत्रवार कार्ययोजना, डाटा संकलन अन्य व्यवस्थाएं समय से तैयार की जाए। 15 व 16 सितंबर को अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10 अक्टूबर तक फील्ड ट्रेनर्स की नियुक्ति होगी।
सात नंबर तक प्रगणक और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसी प्रकार अन्य कार्य का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान सीडीओ विनोद कुमार गौड़, एडीएम अरुण कुमार, एसडीएम स्वेता साहू समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
17 सितंबर से 17 नवंबर मनाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान
मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ ने बताया कि 17 सितंबर से 17 नवंबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा। इसके विभिन्न 13 कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
गुरुवार को शाम साढ़े छह बजे आशीर्वाद का दीया थीम के आधार पर पांचालघाट पर गंगा आरती, दीप प्रज्ज्वलन, स्व. ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम, सरकारी भवन, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत घरों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दीया जलाए जाएंगे।