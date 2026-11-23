जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करते हुए जोन व सेक्टर स्कीम लागू की है।

इसके अलावा पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। वहीं सोमवार शाम से बड़े वाहनों को रोक दिया जाएगा। ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो सके। फ्लड पीएसी जवान नाव से गश्त करेंगे।

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान को देखते हुए चार जोन व 14 सेक्टर बनाए गए हैं। एक प्लाटून पीएसी, छह क्षेत्राधिकारी, 15 इंस्पेक्टर, 80 दारोगा, 550 दीवान व सिपाही, 90 महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। चार फायर टेंडर, दो क्यूआरटी टीमों का भी गठन किया गया है।

यह फोर्स पांचालघाट, श्रंगीरामपुर और ढाईघाट पर मुस्तैद रहेगा। इसके अलावा संबंधित कोतवाली व थाना प्रभारी भी फोर्स के साथ मुस्तैद रहेंगे। गंगा में बैरीकेड्स लगाए जाएंगे। जिससे श्रद्धालु गहरे पानी में न जा सकें। एक जोनल टीम बनाई गई है।

वहीं सोमवार शाम छह बजे से मंगलवार शाम छह बजे तक हाईवे पर बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। कानपुर-कन्नौज से आने वाले बड़े व माल वाहनों को गुरसहायगंज से डायवर्ट कर छिबरामऊ से होकर निकाला जाएगा। छिबरामऊ से आने वाले वाहनों को मैनपुरी के बेवर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

मैनपुरी से आने वाले बड़े वाहनों को बेवर, जनपद एटा की ओर से आने वाले वाहनों को ब्राहिमपुर अलीगंज बार्डर पर खड़े कराए जाएंगे। शाहजहांपुर से आने वाले वाहनों को हुल्लापुर, ढाईघाट जाने वाले वाहनों को जरियनपुर में खड़े कराए जाएंगे।