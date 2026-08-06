फर्रुखाबाद में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी, पुलिस को सूचना दिए बिना परिजनों ने कर दिया अंतिम संस्कार

संवाद सूत्र, फर्रुखाबाद। प्रेमिका की दूसरी जगह शादी करने का दबाव बनाए जाने पर युवक ने बुधवार रात किसी समय खेत किनारे खड़े पेड़ के सहारे फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। गुरुवार सुबह युवक का शव गांव पहुंचा तो उसकी प्रेमिका ने दूसरे मकान में दुपट्टा के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी।

स्वजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। जब पुलिस को भनक लगी तो प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों के शव जल चुके थे।



गांव कटिन्ना मानिकपुर निवासी 21 वर्षीय करन कश्यप व 20 वर्षीय किरन यादव के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने विगत वर्ष कोर्ट मैरिज कर ली थी, लेकिन इसकी भनक दोनों के स्वजन को नहीं लग सकी थी। 15 दिन पहले करन ने कोर्ट मैरिज करने की जानकारी अपने दोस्तों को दी तो यह खबर पूरे गांव में फैल गई।

जानकारी होने पर दोनों के स्वजन ने करन व किरन की पिटाई कर दी थी। इस दौरान करन घर से नाराज होकर गाजियाबाद चला गया था। किरन की पिटाई व उसकी दूसरी जगह शादी करने का दबाव बनाए जाने की जानकारी पर करन दो दिन पहले गाजियाबाद से गांव आया।

शादी की बात न बनने पर करन बुधवार रात घर से चला गया। गुरुवार सुबह नौ बजे उसका शव खेत किनारे खड़े बकैना के पेड़ पर रस्सी के सहारे लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे रामऔतार अपने पुत्र करन का शव फंदे से उतारकर घर ले गए। इसके बाद काली नदी किनारे करन के शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

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सुबह करीब 10 बजे किरन को प्रेमी करन के खुदकुशी किए जाने की जानकारी हुई तो वह नहाने के बहाने गांव में स्थित दूसरे मकान में चली गई। वहां पर उसने दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मां मुन्नी देवी ने किरन का शव फंदे पर लटका देखा तो वह बिलखने लगी।