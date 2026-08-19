फर्रुखाबाद में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते जेई और एसएसओ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। नलकूप कनेक्शन का एस्टीमेट बनाने के नाम पर 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने बुधवार दोपहर अवर अभियंता (जेई) विद्युत व सब स्टेशन आपरेटर (एसएसओ) को गिरफ्तार कर लिया। टीम दो घंटे तक विद्युत सब स्टेशन गुगौरा में आरोपितों से पूछताछ करती रही। इसके बाद टीम दोनों आरोपितों को लेकर फतेहगढ़ कोतवाली पहुंची। यहां पर कागजी कार्रवाई की।



कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव गुगौरा निवासी मंशाराम जाटव ने नलकूप का कनेक्शन करने के लिए आवेदन किया था। एस्टीमेट के नाम पर मंशाराम जाटव से 10 हजार रुपये की मांग की गई। मंशाराम ने रुपये देने से मना कर दिया तो कनेक्शन नहीं किया गया। इससे परेशान होकर मंशाराम जाटव ने कानपुर मंडल के एंटी करप्शन टीम से गुहार लगाई। जांच करने के बाद बुधवार दोपहर तीन बजे दो गाड़ियों से 15 सदस्यीय टीम के साथ कानपुर मंडल के ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक राम आसरे त्रिपाठी गुगौरा पहुंचे। टीम के साथ कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ के दो लिपिकों भी थे।

टीम ने शिकायतकर्ता मंशराम को गुगौरा सब स्टेशन पर जेई व एसएसओ को 10 हजार रुपये देने के लिए भेजा। रुपये लेने के दौरान टीम ने जनपद लखनऊ थाना गोमतीनगर के ओमेक्स आर-2,1803 शहीद पथ निवासी अवर अभियंता अजीत राजपूत व जनपद एटा थाना कोतवाली अलीगंज के गांव पंचपुरा पोस्ट महमदनगर निवासी एसएसओ चंद्रभान को दबोच लिया।

एंटी करप्शन टीम प्रभारी ने गुगौरा सब स्टेशन पर दो घंटे तक दोनों आरोपितों से पूछताछ की। इसके बाद टीम दोनों को कोतवाली फतेहगढ़ लाई। फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी तेज सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम दो लोगों को पकड़ कर लाई है। टीम दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

एसडीओ ने ली जानकारी, अवर अभियंताओं ने फंसाने का लगाया आरोप एंटी करप्शन टीम द्वारा बिजली विभाग के अवर अभियंता व संविदा कर्मी सब स्टेशन आपरेटर (एसएसओ) के पकड़े जाने की सूचना पर उप खंड अधिकारी (एसडीओ) और कुछ जेई मौके पर पहुंच गए। साथियों ने जेई को फंसाए जाने का आरोप लगाया। नाम पूछने पर वह चुप्पी साध गए। बता दें पूर्व में भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं।

कार्रवाई से विभाग में मचा हड़कंप बुधवार दोपहर करीब तीन बजे कानपुर नगर के एंटी करप्शन थाने के ट्रैप टीम प्रभारी राम आसरे त्रिपाठी ने पीड़ित ग्रामीण मंशाराम से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में जेई अजीत राजपूत व संविदा पर तैनात एसएसओ चंद्रभान को पकड़ लिया। इससे विभागीय अधिकारी व कर्मचारियों में हलचल मच गई। उप खंड अधिकारी विद्युत (एसडीओ) अजय कुमार और कुछ जेई गुगौरा सब स्टेशन पहुंचे। एसडीओ ने मामले के संबंध में जानकारी की। एसडीओ के साथ पहुंचे अवर अभियंताओं ने कहा कि साथी अजीत को फंसाया जा रहा है। रुपये एसएसओ चंद्रभान ने लिए थे। टीम दोनों आरोपितों को फतेहगढ़ कोतवाली की सिविल लाइन चौकी पर लाई। यहां पर टीम में शामिल कर्मचारियों ने कागजी कार्रवाई की।

टीम तीन दिनों से कर रही थी ट्रेस पीड़ित मंशाराम ने जब कानपुर जाकर एंटी करप्शन थाने में जेई व एसएसओ की शिकायत की तो टीम ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए थे। तीन दिनों से टीम दोनों को ट्रेस कर रही थी। इसके बाद टीम ने जाल बिछाकर जेई व एसएसओ को पकड़ लिया।