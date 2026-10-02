प्रेम प्रसंग में जिंदगी दांव पर लगा दी... फर्रुखाबाद में हिंदू किशोरी से मुस्लिम युवक ने की शादी, फिर दोनों ने निगला जहर

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कायमगंज कोतवाली के गांव मंगलीपुर बरझाला निवासी 24 वर्षीय युवक फुंदन का शमसाबाद क्षेत्र के एक ग्रामीण की 14 वर्षीय पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रह था। दोनों ने गुरुवार रात चोरी छिपे शादी करने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया। युवक को स्वजन ने रात 2:50 बजे और किशोरी को उसके स्वजन ने रात 3.50 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज में भर्ती कराया।

इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डा. जितेंद्र बहादुर ने दोनों का इलाज किया। दोनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। दोनों के स्वजन ने सीएचसी में घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।

शुक्रवार सुबह 6:30 दोनों को डा.राममनोहर लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। जहां डा. रिशु अग्निहोत्री ने दोनों का प्राथमिक उपचार कर भर्ती कर लिया। प्रेमी युगल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। युवक मुस्लिम और किशोरी हिंदू हैं।

इसकी जानकारी मिलने पर सुबह 8:45 बजे हिंदूवादी नेता अस्पताल पहुंच गए और फुंदन के स्वजन पर किशोरी पर दबाव बनाने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। कादरीगेट थाना प्रभारी कपिल कुमार चौकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने समझाने का प्रयास किया तो जमकर नोकझोंक हुई।