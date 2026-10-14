एक दिन की DM बनी किसान की बेटी पायल, जनता दरबार में सुनीं फर्रुखाबाद के लोगों की फरियाद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मिशन शक्ति के तहत नवरात्र में एक दिन की जिलाधिकारी बनीं छात्रा ने जनता दरबार में पीड़ितों की फरियादें सुनीं। जमीन पर अवैध कब्जा, निर्माण समेत पांच शिकायतों की जांच कर निस्तारण करने का संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया।

डीएम की कुर्सी पर बैठकर जनता की समस्या सुनते छात्रा के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दी। छात्रा ने आईएएस बनकर जनता की सेवा करने की इच्छा जाहिर की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनीं छात्रा ने मिशन शक्ति कार्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा कराने और वित्त एवं लेखाधिकारी बनीं छात्रा ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित कूड़ा उठाने के लिए सफाई कर्मचारियों के न आने की समस्या से जिलाधिकारी को अवगत कराने के लिए पत्र लिखा।

किसान हैं छात्रा पायल के पिता उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपरगांव की कक्षा छह की छात्रा पायल दीक्षित को मंगलवार को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने उन्हें प्रशासनिक कार्यों, अधिकारों और दायित्वों की जानकारी दी। डीएम की भूमिका निभाते हुए छात्रा पायल ने जनता दर्शन में शिकायतें सुनीं। पीड़िताें को जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन देकर संबंधित अधिकारियों को जांच कर निस्तारण करने के आदेश दिए।

छात्रा ने बताया कि उनके पिता राजेश दीक्षित किसान हैं। एक दिन की डीएम बनने से उन्हें प्रशासनिक कार्यप्रणाली समझने का अवसर मिला। वह भी आईएएस बनकर जनता की सेवा करना चाहती हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय राजेपुर की कक्षा आठ की छात्रा प्रियंका पाल को एक दिन का बीएसए बनाया गया।

छात्रा ने बीएसए विश्वनाथ प्रताप सिंह से विभागीय कार्यों और दायित्वों की जानकारी लेने के बाद छात्रा ने खंड शिक्षाधिकारियों को मिशन शक्ति के कार्यक्रम समय से पूरे कराने के आदेश जारी किए। छात्रा प्रियंका के पिता मानसिंह पाल किसान हैं। वह पुलिस अधिकारी बनकर जनता की करना चाहती हैं।

छात्रा राखी पाल बनी एक दिन की खंड शिक्षाधिकारी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नवाबगंज की कक्षा आठ की छात्रा जानू शाक्य को एक दिन के लिए सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने कस्तूरबा विद्यालय नवाबगंज के खराब कंप्यूटर ठीक कराने के निर्देश वार्डन को दिए। खेल मैदान न होने से बच्चों की प्रभावित हो रही खेल प्रतिभाओं पर चिंता व्यक्त की।

विद्यालय में कूड़ा उठाने के लिए आठ से दस दिन तक सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। इस समस्या के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराने के लिए पत्र लिखा। वित्त एवं लेखाधिकारी सुशील कुमार मौजूद रहे। प्राथमिक विद्यालय पपियापुर की कक्षा चार की छात्रा राखी पाल को एक दिन का खंड शिक्षाधिकारी नगर बनाया गया।