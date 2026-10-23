Legislative Council Election: फर्रुखाबाद में वोटिंग के दौरान भाजपा-सपा में झड़प, पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। विधान परिषद चुनाव में शुक्रवार को कायमगंज तहसील कार्यालय स्थित मतदान केंद्र में वोट पड़ रहे थे। दोपहर करीब दो बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अवनीश चतुर्वेदी वहां वोट डालने आए। उनके पैर में फ्रैक्चर था।

एक अन्य कार्यकर्ता उन्हें स्कूटी पर बैठाकर मतदान केंद्र के अंदर ले जाने लगा। जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता सर्वेश अंबेडकर व अन्य कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। भाजपा कार्यकर्ताओं पर मतदान केंद्र के अंदर जाने का आरोप लगाया। इस पर दोनों पक्षों में तीखी झड़प हो गई।