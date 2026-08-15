फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर गंगा स्नान के दौरान 9 कांवड़िए डूबे, 8 को सुरक्षित निकाला, 1 की तलाश जारी

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इस समय जिले में गंगा नदी उफान पर हैं। लगातार तीसरे दिन गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 15 सेमी नीचे स्थिर है। ऐसे में सावन के तीसरे सोमवार पर शिवमंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ में जल भरने पांचाल घाट पर आए नौ कांवड़िया स्नान करते समय गहरे पानी में डूब गए। गोताखोरों की मदद से आठ को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एक कांवड़िए की तलाश की जा रही है।

शनिवार को जनपद लखीमपुर खीरी के थाना क्षेत्र के मैगलगंज के गांव फतेहपुर निवासी 20 वर्षीय पवन कुमार अपने साथी कौशल, आकाश और मोहित के साथ गंगा के पांचालघाट पर कांवड़ में गंगा जल भरने आए थे। गंगा जल भरने से पहले चारों गंगा में स्नान करने लगे।

चारों गहरे पानी में डूबे इस दौरान चारों गहरे पानी में डूबने लगे। शोरगुल सुनकर घाट पर तैनात गोताखोरों ने कौशल, आकाश व मोहित को बाहर निकाल लिया। पानी में डूबे पवन की तलाश की जा रही है। उसके कुछ ही देर बाद लखीमपुर खीरी के ही थाना क्षेत्र मैलानी के गांव गंगापुर निवासी 18 वर्षीय पुष्पेंद्र भारती, 16 वर्षीय दीपक, 15 वर्षीय जतिन भी कांवड़ में जल भरने से पहले स्नान करते समय गहरे पानी में डूबने लगे।