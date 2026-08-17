फर्रुखाबाद में गंगा में डूबे 4 कांवड़िये, शाहजहांपूर में जलभरने के बाद स्नान करने उतरे थे नदी में 

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा हो गया। गंगा में स्नान के लिए उतरे चार कांवड़िये डूब गए। यह सभी लोग पांचालघाट पर लगने वाले मेला श्रीरामनगरिया की ओर से गंगा किनारे पहुंचे। वहीं कांवड़ियों के साथ-साथ प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है।

रविवार रात जल भरने आए शाहजहांपुर के चार एक नाबालिग समेत चार कांवड़िया गंगा में गहरे पानी में स्नान करते समय डूब गए। उनके साथियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उसके बाद एनडीआरएफ टीम व गोताखोरों ने चारों की तलाश की। सोमवार शाम तक तीन युवक व एक किशोर का सुराग नहीं लग सका। पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक ने बचाव कार्य का जायजा लिया।

रविवार रात करीब तीन बजे जनपद शाहजहांपुर थाना खुदागंज के नयागांव से पांच बाइकों से 10 कांवड़िया युवक जल भरने के लिए गंगा के पांचालघाट पर आए थे। यह सभी लोग पांचालघाट पर लगने वाले मेला श्रीरामनगरिया की ओर से गंगा किनारे पहुंचे। वहां पर बैरीकेड्स नहीं लगे हैं।

इस दौरान प्रमोद सक्सेना का 17 वर्षीय पुत्र योगेश, सोनपाल सक्सेना का 25 वर्षीय पुत्र विकास, सत्यपाल का 23 वर्षीय पुत्र कमल और राजेश प्रजापति का 17 वर्षीय पुत्र अर्जुन साथ-साथ स्नान करने के बाद जल भरने गहरे पानी में चले गए। इस दौरान रात 3:30 बजे सभी लोग डूब गए। साथी विक्की ने इसकी सूचना पुलिस को दी।