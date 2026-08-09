इटावा में बेसहारा पशुओं का आतंक, सांड़ के सींग घोंपने से सब्जी विक्रेता की मौत, मंडी में मची भगदड़

जागरण संवाददाता, इटावा। बकेवर थाना क्षेत्र के लखना सब्जी मंडी में रविवार सुबह बेसहारा सांड़ के हमले में 33 वर्षीय सब्जी विक्रेता की मौत हो गई। सांड़ ने युवक के पेट में सींग घोंप दिया। अचानक हुए हमले से मंडी में अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक की पहचान अमर कुमार (33) पुत्र रूपराम दोहरे निवासी नगला खादर के रूप में हुई है। अमर गांव-गांव साइकिल से फेरी लगाकर सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता था। रविवार सुबह करीब 8:30 बजे वह लखना सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचा था। इसी दौरान मंडी में घूम रहे बेसहारा सांड़ ने अचानक उस पर हमला कर दिया और पेट में सींग घोंप दिया।

घटना के बाद मंडी में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों ने सांड़ को हटाने और घायल अमर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी घर पहुंचते ही स्वजन में चीख-पुकार मच गई। पत्नी ममता, 12 वर्षीय बेटी वैष्णवी, पिता रूपराम, भाई चंद्रेश व आशीष और बहन लक्ष्मी का रो-रोकर बुरा हाल है। अमर परिवार का इकलौता कमाने वाला था। उसकी मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।