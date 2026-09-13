एनकाउंटर को लेकर भाजपा सरकार पर बरसे रामगोपाल, बोले- पुलिस पैरों में गोली मारकर बर्बाद कर रही जिंदगी

जागरण संवाददाता, इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो.रामगोपाल यादव ने प्रदेश में हो रहे पुलिस एनकाउंटरों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और पैरों में गोली मारकर कार्रवाई करने के साथ लोगों पर गुंडा एक्ट व गैंगस्टर जैसी धाराएं लगाई जा रही हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा कि पुलिस की इस कार्यशैली को लेकर हाईकोर्ट तक को फटकार लगानी पड़ी है। उनका आरोप था कि सरकार के इशारे पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और एनकाउंटर को कानून-व्यवस्था सुधारने के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है।