'निष्पक्ष चुनाव हुआ तो भाजपा की 50 सीटें भी नहीं आएंगी', रामगोपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

जागरण संवाददाता, इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने सोमवार सुबह सैफई स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए।

उन्होंने दावा किया कि यदि 2027 का विधानसभा चुनाव निष्पक्ष हुआ तो उत्तर प्रदेश में भाजपा 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है।

रामगोपाल यादव ने कहा कि जनता आने वाले विधानसभा चुनाव को अपने हाथ में ले चुकी है। उनके अनुसार लोग सरकार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। उन्होंने सरकार पर मकान गिराने, गोली चलाने और मुकदमे दर्ज करने जैसे आरोप लगाए। उन्होंने पुलिस एनकाउंटर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा।

कहा कि जो अधिकारी सबसे अधिक एनकाउंटर कर दे, उसे ही अच्छा पुलिस अधीक्षक माना जाता है। उन्होंने कहा कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका अंत हो जाता है। सरकार पर अन्याय और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे लेकर भी गंभीर सवाल उठाए।

निष्पक्ष चुनाव को लेकर रामगोपाल यादव ने कहा कि पिछले चुनावों में धांधली के आरोप सामने आए हैं, इसलिए लोगों के मन में सवाल हैं। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराता है तो परिणाम अलग हो सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भी आशंका जताई।

समान नागरिक संहिता के सवाल पर उन्होंने उत्तराखंड में इसके लागू होने का उदाहरण देते हुए कहा कि अलग-अलग धर्मों की अपनी परंपराएं और तौर-तरीके हैं। ऐसे में समान नागरिक संहिता को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। यूपीआई के संबंध में उन्होंने आरोप लगाया कि इसके माध्यम से कंपनियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी है और ऐसी कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती हैं। हालांकि, सामान्य यूपीआई लेनदेन को मुफ्त रखने संबंधी सरकारी जानकारी भी सामने आई है।