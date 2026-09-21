योगी सरकार के साढ़े नौ साल: यूपी में चरम से शिखर की ओर पहुंची स्वास्थ्य सेवाएं, सीएचसी और पीएचसी के ढांचे का हुआ अभूतपूर्व कायाकल्प

डिजिटल टीम, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले साढ़े नौ वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा एक नई और मजबूत पहचान बनाकर उभरा है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में जिला अस्पतालों से लेकर दूर-दराज के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार हुआ है। सरकार ने न केवल अस्पतालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है, बल्कि ग्रामीण व शहरी इलाकों में क्रिटिकल केयर, एडवांस्ड डायग्नोस्टिक सेवाओं, नर्सिंग शिक्षा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता को प्राथमिक स्तर तक पहुंचाकर आम जनमानस के लिए बेहतर इलाज को सुलभ बनाया है।

जिला अस्पतालों से लेकर पीएचसी तक का बदला स्वरूप

स्वास्थ्य क्षेत्र में आए इस परिवर्तन के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2017 में जहां प्रदेश में 109 जिला स्तरीय राजकीय एवं विशिष्ट चिकित्सालय थे, वहीं वर्ष 2026 तक इनकी संख्या 115 प्रतिशत की भारी वृद्धि के साथ बढ़कर 234 हो गई है।

प्राथमिक और सामुदायिक स्तर पर बुनियादी ढांचे को सशक्त करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की संख्या को 821 से बढ़ाकर 977 किया गया है, जो इसके नेटवर्क में करीब 19 प्रतिशत की सीधी वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार, ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की संख्या 2,811 से बढ़कर 3,035 (8% वृद्धि) हुई है।

शहरी क्षेत्रों में निर्धन और मध्यम वर्ग को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में 33 प्रतिशत का बड़ा उछाल दर्ज किया गया है, जिससे इनकी संख्या 542 से बढ़कर 721 हो गई है। प्रदेश में कुल पीएचसी की संख्या अब 3,353 से बढ़कर 3,756 हो चुकी है।

स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 40% का इजाफा, 29896 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दे रहे सेवाएं ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक प्राथमिक चिकित्सा की पहुंच को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों के नेटवर्क को अत्यधिक मजबूत किया गया है। 2017 में मौजूद 20,573 उपकेंद्रों के मुकाबले वर्ष 2026 में इनकी संख्या लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 28,845 तक पहुंच गई है। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक प्राथमिक देखभाल से जोड़ते हुए प्रदेश भर में कुल 29,896 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संचालित 14,872 केंद्रों के साथ-साथ अन्य माध्यमों से चल रहे केंद्र और 1,425 नए नगरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी शामिल हैं।