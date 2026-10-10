Mulayam Singh Yadav: चौथी पुण्यतिथि पर पिता की समाधि पर पहुंचे अखिलेश, शिवपाल-डिंपल समेत परिवार ने दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, इटावा। सपा संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की चौथी पुण्यतिथि पर शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वजन के साथ सैफई में उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। दोपहर करीब एक बजे पहुंचे अखिलेश के साथ राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सांसद डिंपल यादव समेत परिवार के सदस्य मौजूद रहे। समाधि स्थल पर पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी रही। श्रद्धांजलि अर्पित की।

सैफई तहसील के सामने स्थित मुलायम सिंह यादव के निर्माणाधीन मेमोरियल परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए तैयारियां की गई थीं। पूरे परिसर को समाजवादी पार्टी के रंग में सजाया गया था। चारों तरफ पार्टी के झंडे लगाए गए थे। परिसर में सोशलिस्ट म्यूजियम लिखा हुआ बैनर भी लगाया गया था। सुबह से ही बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाधि स्थल पर पहुंचने लगे थे।