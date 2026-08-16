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इटावा में शादी का झांसा देकर विधवा महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, मैनपुरी का युवक गिरफ्तार

By Asif Khan Edited By: Ashish Mishra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 05:55 AM (IST)

इटावा में एक विधवा महिला ने मैनपुरी के युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में इनकार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया है।

शादी का झांसा देकर विधवा महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप।

शादी का झांसा देकर विधवा महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप।

HighLights

  1. विधवा महिला ने शादी का झांसा देने का आरोप लगाया।

  2. मैनपुरी निवासी आरोपी संदीप यादव को गिरफ्तार किया गया।

  3. भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज।

संवाद सहयोगी, जसवंतनगर। थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने मैनपुरी निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शनिवार को नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

लुधपुरा निवासी पीड़ित महिला के अनुसार, उसकी मुलाकात 20 अप्रैल 2025 को मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के असरोही मानिकपुर निवासी संदीप यादव पुत्र योगेश कुमार से हुई थी। महिला का आरोप है कि संदीप ने खुद को अकेला बताते हुए उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और छह माह का समय मांगा।

इसी अवधि के दौरान, संदीप ने शादी का झांसा देकर महिला के घर जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। छह माह बाद जब महिला ने शादी की बात की, तो संदीप टालमटोल करने लगा।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि संदीप उसे चंडीगढ़ और पंजाब घुमाने ले गया और लौटकर शादी करने का आश्वासन दिया, लेकिन वापस आने के बाद उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। विरोध करने पर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़ित महिला ने जसवंतनगर थाना पुलिस को आरोपी संदीप यादव के खिलाफ नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 235/2026 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया।

मुकदमा दर्ज होने के बाद, उपनिरीक्षक हेमंत कुमार अपनी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कचौरा बाईपास मार्ग पर स्थित बकरा मंडी के पास घेराबंदी कर आरोपी संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी शनिवार को की गई और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

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