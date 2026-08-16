इटावा में शादी का झांसा देकर विधवा महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, मैनपुरी का युवक गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, जसवंतनगर। थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला ने मैनपुरी निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शनिवार को नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

लुधपुरा निवासी पीड़ित महिला के अनुसार, उसकी मुलाकात 20 अप्रैल 2025 को मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के असरोही मानिकपुर निवासी संदीप यादव पुत्र योगेश कुमार से हुई थी। महिला का आरोप है कि संदीप ने खुद को अकेला बताते हुए उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा और छह माह का समय मांगा।

इसी अवधि के दौरान, संदीप ने शादी का झांसा देकर महिला के घर जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। छह माह बाद जब महिला ने शादी की बात की, तो संदीप टालमटोल करने लगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि संदीप उसे चंडीगढ़ और पंजाब घुमाने ले गया और लौटकर शादी करने का आश्वासन दिया, लेकिन वापस आने के बाद उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। विरोध करने पर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।