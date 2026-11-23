जागरण संवाददाता, इटावा। सोने के आभूषणों में रेनियम पाउडर की मिलावट की शिकायतों को लेकर इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (इब्जा) ने ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इब्जा कार्यसमिति की बैठक अध्यक्ष नवीन अग्रवाल की अध्यक्षता में एक होटल में हुई।

बैठक में आभूषणों की गुणवत्ता और शुद्धता से जुड़े संभावित नुकसान पर चर्चा की गई। इब्जा सचिव राजीव चंदेल ने ग्राहकों से आभूषण खरीदते समय हालमार्क, एचयूआईडी और पक्के बिल की जांच करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कुछ चिह्नित प्रतिष्ठानों से बेचे गए आभूषणों को अन्य ज्वैलर्स केवल हालमार्क और एचयूआइडी देखकर एक्सचेंज नहीं करेंगे।

गुणवत्ता और शुद्धता की आवश्यक जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कम मेकिंग चार्ज के आकर्षक दावों के पीछे की वास्तविकता भी समझें। इब्जा इमरजेंसी कमेटी के प्रदेश सह प्रभारी आकाशदीप जैन ने कहा कि कुछ ज्वैलर्स द्वारा ग्राहकों को गुमराह किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं।