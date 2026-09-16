इटावा में पक्का बाग सड़क बनेगी फोरलेन, लोगों को गड्ढों और जलभराव से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, इटावा। शहर के पुराना कालपी सर्कुलर रोड पर हल्की बरसात में जलभराव और बार-बार उखड़ने वाली सड़क की समस्या जल्द खत्म होने की उम्मीद है।

पक्का बाग तिराहे से हाईवे ओवरब्रिज की सर्विस रोड तक करीब 900 मीटर सड़क को फोरलेन किया जाएगा। करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क की चौड़ाई मौजूदा 10 मीटर से बढ़ाकर करीब 17.50 मीटर की जाएगी। इस सड़क का सबसे अधिक परेशानी वाला करीब 200 मीटर हिस्सा मारुति एजेंसी शोरूम के सामने है।