क्या होती है बेहद मुश्किल 'आयरनमैन' प्रतियोगिता? जिसमें यूपी के अनिल यदुवंशी ने पाया दूसरा स्थान

जागरण संवाददाता, इटावा। हैदराबाद में रह रहे शहर के शांति कॉलोनी निवासी अनिल यदुवंशी ने इटली के सर्विया में आयोजित आयरनमैन एमिलिया-रोमाग्ना प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूरी कर जनपद का नाम रोशन किया।

आयरनमैन एक बेहद कठिन ट्रायथलान प्रतियोगिता है, जिसमें प्रतिभागियों को लगातार तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ पूरी करनी होती है। उन्होंने इस पूरी प्रतियोगिता को 13 घंटे 21 मिनट 54 सेकंड में पूरा किया। इस प्रदर्शन के साथ वह प्रतियोगिता में दूसरे सबसे तेज भारतीय एथलीट रहे।

आयरनमैन प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को कुल 226.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इसमें 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर दौड़ शामिल है। यानी प्रतिभागी पहले तैराकी करते हैं, फिर साइकिल चलाते हैं और अंत में मैराथन दौड़ पूरी करते हैं।