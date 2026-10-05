बलिया की बेटी ने भारत का नाम किया रोशन, बर्लिन फुल मैराथन में जीता ब्रॉन्ज मेडल 

जागरण संवाददाता, बलिया। नगर पंचायत नगरा के वार्ड नंबर तीन की बेटी अन्विता वर्मा ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित बीएमडब्ल्यू बर्लिन फुल मैराथन में कांस्य पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।

27 सितंबर को आयोजित 42.2 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय मैराथन में अन्विता ने तीन घंटे 23 मिनट में दौड़ पूरी कर महिला वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में करीब 60 हजार प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था।

लेखा सहायक के पद पर कार्यरत हैं अन्विता

अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में महिला वर्ग में तीसरा स्थान हासिल करना अन्विता की बड़ी उपलब्धि है। रविवार देर शाम नगरा पहुंचने पर स्वजन व क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत किया।

अन्विता वर्तमान में बिहार के पटना में विद्युत विभाग में लेखा सहायक के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ वह नियमित रूप से दौड़ का अभ्यास करती हैं। इससे पहले भी वह कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुकी हैं।