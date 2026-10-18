इटावा में साजिश के तहत कराई गई थी यूट्यूबर अश्वि यादव के घर फायरिंग, पुलिस पर लगाए आरोप को एसएसपी ने बताया गलत

जागरण संवाददाता, इटावा। यूट्यूबर अश्वी यादव के घर 30 सितंबर की रात हुई फायरिंग के मामले को एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने साजिश बताया है। गिरफ्तार नाबालिग से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस अन्य आरोपितों की तलाश कर रही है। एसएसपी ने जल्द ही मामले का पूरा राजफाश करने की बात कही है।

वहीं, घटना से जुड़े दूसरे मामले में न्यायालय के आदेश पर यूट्यूबर अश्वी यादव समेत छह लोगों के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रवार को वादी आशुतोष यादव अपने अधिवक्ता के साथ भरथना थाने पहुंचे और पुलिस को अपने पक्ष से जुड़े साक्ष्य सौंपे। पुलिस इनकी जांच कर रही है।

रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने के बाद अश्वी यादव ने इन्टरनेट मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस पर रुपये लेकर मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया था। इस पर एसएसपी ने कहा कि यह आरोप गलत है। मुकदमा पुलिस ने अपने स्तर से नहीं, बल्कि न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है।