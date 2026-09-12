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साधु के भेष में छिप कर रहता था दुष्कर्म का आरोपित, पुलिस मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

By Gaurav Dudeja Edited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Sat, 12 Sep 2026 02:53 PM (IST)

पुलिस ने इटावा में नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोपित अजब सिंह को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जो साधु के भेष में छिपा हुआ था।

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HighLights

  1. साधु के भेष में छिपा दुष्कर्म आरोपित गिरफ्तार।

  2. पुलिस मुठभेड़ में आरोपित के पैर में लगी गोली।

  3. आरोपित अजब सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास।

जागरण संवाददाता, इटावा। नौ वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के आरोप में वांछित चल रहे साधु के भेष में रहने वाले आरोपित को पुलिस ने शुक्रवार देर रात पीहरपुरा गांव की नहर झाल के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, घेराबंदी के दौरान आरोपित ने तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपित की पहचान गढ़ी रामधन निवासी अजब सिंह के रूप में हुई है। वह साधु के भेष में रहता था। आरोप है कि सोमवार को खेत में खेलकर घर लौट रही नौ वर्षीय बालिका को उसने आश्रम के पास दबोच लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर बालिका के पिता ने बुधवार को बलरई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

इसके बाद एसएसपी के निर्देशन में पुलिस की कई टीमें आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई थीं।घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए थे। बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण भी कराया गया था।

थानाध्यक्ष पर किया फायर, बाल-बाल बचे

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार देर शाम टीम को सूचना मिली कि आरोपित पीहरपुरा नहर झाल के पास कहीं भागने की फिराक में खड़ा है। सीओ जसवंतनगर आयुषी सिंह, बलरई थानाध्यक्ष आलोक कुमार और बढ़पुरा थानाध्यक्ष कृपाल सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।

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पुलिस ने आरोपित को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। फायरिंग में थानाध्यक्ष कृपाल सिंह बाल-बाल बच गए।

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पुलिस की जवाबी कार्रवाई में भागते समय आरोपित के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल होने के कारण उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

पुलिस के मुताबिक, अजब सिंह के खिलाफ पूर्व में भी छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हो चुका है और वह जेल जा चुका है। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है।