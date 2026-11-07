इटावा रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में नहीं मिला कोई विस्फोटक

जागरण संवाददाता, इटावा। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से शुक्रवार रात करीब 10 बजे अफरातफरी मच गई। डिप्टी स्टेशन मास्टर के वीएचएफ यानी वैरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट पर अज्ञात व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर बम रखे होने की बात कही।

सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस अलर्ट हो गई। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी बबीता सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। श्वान दल और एंटी सबोटाज टीम ने स्टेशन परिसर में सघन तलाशी ली। जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला।

डिप्टी स्टेशन मास्टर अमन सिंह कौर के वीएचएफ सेट पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। उसने प्लेटफार्म नंबर तीन पर बम रखे होने की बात कहते हुए स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। धमकी की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी और एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस,आरपीएफ और जीआरपी की टीमें सक्रिय हुईं। श्वान दल और एंटी सबोटाज टीम ने प्लेटफॉर्म तीन समेत पूरे स्टेशन परिसर, यात्रियों के बैठने के स्थानों और अन्य संदिग्ध जगहों की जांच की। काफी देर तक चली तलाशी में कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।