मसूर-चना समेत इन बीजों के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू, किसानों को पोर्टल पर करना होगा आवेदन, ऐसे होगा चयन

जागरण संवाददाता, इटावा। रबी सीजन में फसलों की बोआई के लिए कृषि विभाग ने किसानों को बीज उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। जिले में मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, चना, मटर और मसूर की खेती होती है। बुकिंग कराने वाले किसानों का विकास खंडवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विभागीय पोर्टल के माध्यम से ई-लाटरी द्वारा चयन किया जाएगा।

चयन होने पर किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। किसान आधार कार्ड और फार्मर रजिस्ट्री के साथ संबंधित विकास खंड के राजकीय कृषि बीज भंडार पहुंचकर पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर बीज प्राप्त कर सकेंगे। दलहनी फसलों चना, मटर, मसूर तथा तिलहनी फसलों राई-सरसों और अलसी के लिए बुकिंग 10 सितंबर तक लक्ष्य निर्धारित है। गेहूं और जौ के लिए आनलाइन बुकिंग 30 सितंबर तक की जा सकेगी। तोरिया, सरसों, चना, मटर और मसूर के निश्शुल्क मिनीकिट तथा गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर और मसूर के सामान्य वितरण के लिए भी बुकिंग की जा रही है।