यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार, इटावा के पांच प्रतिभागी दिखाएंगे हुनर

जागरण संवाददाता, इटावा। जनपद के स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, कृषि उपज और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की तैयारी है। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पांच प्रतिभागी अलग-अलग श्रेणियों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे।

उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा ने बताया कि ओडीओपी श्रेणी में उमेश कुमार जनपद के टेक्सटाइल उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे। उनके स्टाल पर बेडशीट, चादर, पिलो कवर समेत अन्य टेक्सटाइल उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजार और संभावित खरीदारों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। हस्तशिल्प श्रेणी में दीपक स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे।

किसानों के उत्पादों से लेकर खीरमोहन-मठे के आलू तक एमएसएमइ श्रेणी में एफपीओ से जुड़े विनीत किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों को आकर्षक और व्यवस्थित पैकेजिंग के साथ प्रदर्शित करेंगे। जिसका उद्देश्य स्थानीय किसानों के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ना और देश-विदेश के खरीदारों के सामने उनकी संभावनाएं प्रस्तुत करना है। जनपद के लिए इस बार एक और खास उपलब्धि है।