इटावा: बेटे का शव देख सदमे में आई मां ने भी तोड़ा दम; एक साथ उठीं दोनों की अर्थियां

जागरण संवाददाता, इटावा। भरथना थाना क्षेत्र के ग्राम ढकपुरा में शुक्रवार को हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जयपुर में रहकर काम करने वाले करीब 55 वर्षीय राकेश पाठक का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। देर शाम करीब सात बजे उनका शव पैतृक गांव ढकपुरा पहुंचा।