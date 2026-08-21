इटावा में एनकाउंटर, मां- बेटी की हत्या करने वाला मुख्य आरोपित पति सत्येन्द्र गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, इटावा। 15 अगस्त की रात को भरथना के ग्राम चंदेठी में सास पुष्पा देवी व पत्नी मंजू देवी की हत्या करने वाले मंजू के पति सत्येन्द्र यादव निवासी ग्राम निदिया थाना किशनी जनपद मैनपुरी को पुलिस ने शुक्रवार को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसे तुरैया पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है, उसके पास से एक तमंचा, तीन कारतूस व एक जोड़ी पायल बरामद हुई है।

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सत्येन्द्र ने मां- बेटी की हत्या वैवाहिक विवाद में की थी। न्यायालय द्वारा मंजू को तीन लाख रुपये नगद व सात हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश दिया था। उसके बाद भी उन्हें यह कम लग रहा था। वे 25 हजार रुपये प्रतिमाह करवाने के लिए पुन: न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले थे। इसलिए उसने अपने रिश्तेदार मुकेश के साथ हत्या की योजना बनाई थी। मुकेश को इसके लिए दो लाख 50 हजार रुपये दे दिए गए थे। पुलिस ने मुकेश को 17 अगस्त को ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। हत्या की जानकारी 17 अगस्त को मिली थी।